Памперсы, тряпки и халаты: чем горожане забивают канализацию Костаная





Аким Костаная Марат Жундубаев призвал горожан бережно пользоваться системой водоотведения. На аппаратном совещании он обратил внимание на засоры, причиной которых становятся выброшенные в канализацию вещи и бытовые отходы.

По словам главы города, по этой проблеме обращаются в том числе КСК и ОСИ. Из канализации извлекают тряпки, подгузники и даже халаты.

«Как это в эту трубу можно, в эту канализацию всё это засунуть, вот вопрос. Но, к сожалению, такое есть у нас», — сказал Марат Жундубаев.

Аким подчеркнул, что устранение засоров требует большой работы: выезда бригад и расчистки сетей. Особенно сложны такие работы зимой. Засоры также могут сопровождаться повреждениями и создавать неудобства для жителей.

Жундубаев упомянул, что число засоров могло превысить тысячу, однако уточнил, что приводит данные по памяти. Период, за который произошли эти случаи, в выступлении не обозначен.

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