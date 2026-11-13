Памперсы, тряпки и халаты: чем горожане забивают канализацию Костаная

Аким Костаная Марат Жундубаев призвал горожан бережно пользоваться системой водоотведения. На аппаратном совещании он обратил внимание на засоры, причиной которых становятся выброшенные в канализацию вещи и бытовые отходы.
По словам главы города, по этой проблеме обращаются в том числе КСК и ОСИ. Из канализации извлекают тряпки, подгузники и даже халаты.
«Как это в эту трубу можно, в эту канализацию всё это засунуть, вот вопрос. Но, к сожалению, такое есть у нас», — сказал Марат Жундубаев.
Аким подчеркнул, что устранение засоров требует большой работы: выезда бригад и расчистки сетей. Особенно сложны такие работы зимой. Засоры также могут сопровождаться повреждениями и создавать неудобства для жителей.
Жундубаев упомянул, что число засоров могло превысить тысячу, однако уточнил, что приводит данные по памяти. Период, за который произошли эти случаи, в выступлении не обозначен.
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Жаңалықтар - 13.11.26
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