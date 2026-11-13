Дороги и тротуары вскрывают сами: за что аким Костаная раскритиковал горожан





За минувшую неделю в ситуационный центр «Айкомек» поступило 1281 обращение. Это меньше обычного, однако среди основных тем по-прежнему остаются электроснабжение, дороги и мусор.

На аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундабаев отдельно остановился на восстановлении благоустройства после производственных работ. На этот раз замечания касались горожан, которые без разрешений вскрывают дороги и тротуары, чтобы провести коммуникации к своим домам.

«Интересные тоже у нас люди берут сами, без разрешения, без ничего, могут дорогу вскрыть, могут тротуар вскрыть. Без никаких разрешений и потом говорят: мы не слышали, мы не знаем, это же мы для себя воду ведем», — сказал Марат Жундабаев.

Аким напомнил о случае, когда при прокладке водопровода к частному дому повредили центральную магистраль. По его словам, это произошло на улице Бородина, однако точное место он назвал с оговоркой.

Глава города потребовал жёсткого контроля за такими работами.

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