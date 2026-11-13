Хорошую новость для учителей сообщили в Минпросвещения Казахстана





В Казахстане планируют пересмотреть доплаты учителям за классное руководство. Однако сроки и размеры повышения пока не определены, сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Курултае, передаёт Informburo.kz.

По словам министра, поддержку педагогов рассматривают поэтапно. В этом году дополнительную оплату ввели для педагогов-психологов. В 2029 году её планируют ввести для специальных педагогов, после чего перейдут к мерам поддержки классных руководителей.

Сейчас министерство анализирует нагрузку учителей, в том числе количество классных часов. Рассматриваются разные варианты начисления выплат. Один из возможных подходов — оформление классного часа как отдельного предмета по аналогии с «Личной безопасностью».

Конкретную дату повышения Сулейменова не назвала. Она подчеркнула, что решение зависит от возможностей республиканского бюджета, при этом работа над вопросом продолжается.

Министр также отметила, что проблему можно было бы решить повышением базового должностного оклада, однако ведомство намерено рассмотреть другой подход.