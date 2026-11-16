Ночью минус, днём плюс: что готовит погода Костанайской области





Днём на западе и юге Костанайской области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололёд. Ночью и утром на севере и востоке региона ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до −5 градусов, днём — от 0 до +5 градусов.

В Костанае будет облачно, без осадков. Юго-восточный ветер ожидается со скоростью 9–14 м/с. Ночью температура опустится до −1…−3 градусов, днём воздух прогреется до +1…+3 градусов.

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