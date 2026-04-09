Пособия, старые авто и небольшие накопления: что не повышает достаток семьи в Цифровой карте

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана разъяснили, как Цифровая карта семьи оценивает благосостояние граждан. Система объединяет сведения из 30 информационных систем госорганов и автоматически обновляет показатели каждый месяц.

По данным ведомства, государственные пособия, алименты, жилищная помощь, единовременные выплаты на рождение или усыновление ребёнка и благотворительная помощь не рассматриваются как доход семьи.

Не повышают оценку благосостояния автомобили и сельхозтехника старше 20 лет, небольшие земельные участки, огороды и малое домашнее подворье. Небольшие суммы на счетах, картах и депозитах также не влияют на оценку. Жилищные строительные сбережения в Отбасы банке система не учитывает.

Отдельный подход предусмотрен к недвижимости. Аварийные дома и объекты под снос исключены из расчётов, а площадь старого и ветхого жилья учитывается с уменьшением. Отсутствие недвижимости или проживание в маленькой квартире снижает баллы благосостояния.

Действующая ипотека и длительные просрочки по кредитам также снижают итоговый балл. При этом мелкие долги, краткосрочные задержки платежей и займы в ломбардах под залог личного автомобиля на оценку не влияют.

Система учитывает состав семьи, количество и возраст детей и пожилых людей. При наличии инвалидности или тяжёлого хронического заболевания, по которому человек состоит на диспансерном учёте, применяются понижающие коэффициенты.

К признакам высокого достатка относят доходы от трёх прожиточных минимумов на каждого члена семьи, дорогостоящие автомобили, коммерческий транспорт не старше пяти лет, а также владение несколькими объектами недвижимости.

Для жилья и земли применяют территориальные коэффициенты. В сёлах и посёлках площадь жилья и магазинов учитывается с уменьшением, а для земли в крупных городах действует повышающий коэффициент.

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