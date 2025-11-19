Около 50 тысяч костанайцев состоят в очереди на бесплатные земельные участки для строительства индивидуального жилья. При этом распределение 1668 участков в Кунае, начавшееся в прошлом году, не вызвало ожидаемого ажиотажа. По словам акима Костаная Марата Жундубаева, очередников приходится искать и обзванивать вручную.

«Сегодня лишь 40% от всех очередников мы подписали постановление. 40%! А знаете почему? Потому что сейчас их в ручном режиме каждого ищем, чтобы не пропустить. Мало того что мы полтора года предупреждаем, теперь еще мы находим телефоны, обзваниваем. В этом сложность!» — заявил Марат Жундубаев.

Очередь нуждается в актуализации. Пока из неё исключили 282 человека. Аким поручил ускорить работу, отметив, что среди тех, кто находится дальше в списке, могут быть люди, готовые получить участок и начать строительство.

Одной из причин невысокого спроса Марат Жундубаев назвал отсутствие в Кунае социальных объектов — детского сада, школы и поликлиники. При этом, по его словам, вскоре там появятся магазины и рынок. Активное строительство аким прогнозирует в следующем году.

На сегодня эскизные проекты домов согласовали 132 человека из 274. Ещё 24 получателя приступают к строительству, а один уже завершил его. Дизайн домов утверждает отдел архитектуры.

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