Зима 2026–2027 годов в Казахстане ожидается относительно тёплой. Однако в течение сезона прогнозируются резкие колебания температуры, метели, порывистый ветер, туманы и гололёдные явления. Об этом говорится в консультативном сезонном прогнозе.
В Костанайской области ноябрь ожидается теплее климатической нормы на 2 градуса, а в северной половине региона осадков может выпасть больше обычного. В отдельные дни на севере страны ночная температура может опускаться до 10–18 градусов мороза.
В декабре средняя температура по всему Казахстану прогнозируется выше нормы на 2 градуса. В северной половине Костанайской области ожидается повышенное количество осадков.
В январе на большей части Костанайской области средняя температура и количество осадков предполагаются около климатической нормы.
В феврале на севере области температура ожидается около нормы. На большей части Казахстана прогнозируется превышение нормы осадков.
Синоптики также предупреждают: температурные качели зимой могут способствовать образованию ледяной корки в снежном покрове. Прогноз предварительный.
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