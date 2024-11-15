С 1 января 2027 года в Казахстане планируют ввести доплаты специалистам участковой службы первичной медико-санитарной помощи. Повышение затронет более 77 тысяч медработников, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на информацию Правительства.

Соответствующее поручение дал Президент Касым-Жомарт Токаев. Заработная плата работников участковой службы с учётом непрерывного стажа должна увеличиться до 40%. Основное внимание уделено врачам общей практики и участковым медицинским сёстрам.

Министерство здравоохранения предложило следующую шкалу надбавок к должностному окладу:

свыше двух лет непрерывного стажа — 20%;

свыше трёх лет — 30%;

свыше пяти лет — 50%.

При этом надбавка в размере 50% должностного оклада не означает такого же роста всей зарплаты. Итоговая прибавка будет зависеть от утверждённого механизма расчёта.

Пока шкала доплат представлена как предложение. Окончательные условия начисления должны быть закреплены в нормативных документах.

Мера направлена на сохранение опытных кадров в первичном звене и повышение привлекательности работы в поликлиниках и сельских амбулаториях.

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