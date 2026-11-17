В районе Костанайской области полиция расследует обстоятельства происшествия с участием школьников. Информацию о случившемся распространил фонд «Не молчи». В Департаменте полиции Костанайской области подтвердили возбуждение уголовного дела.

По данным фонда, к происшествию могут быть причастны двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет. Как утверждают представители организации, инцидент произошел в школьном туалете. Обстоятельства произошедшего и степень причастности каждого устанавливаются.

Как сообщает фонд, о случившемся стало известно после того, как другой ученик рассказал об увиденном брату школьника. По информации организации, директор школы обратился в полицию, мать ребёнка также подала заявление.

В областном департаменте полиции сообщили, что уголовное дело зарегистрировано 16 ноября 2026 года.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства тщательно проверяются», — говорится в комментарии ведомства.

Полицейские призвали не делать преждевременных выводов и напомнили об ответственности за распространение ложной информации. Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия не разглашаются.

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