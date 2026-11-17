В аэропорту Костаная прокомментировали порядок посадки и высадки пассажиров рейса по маршруту Шымкент — Костанай — Шымкент 16 ноября.

По информации аэропорта, самолёт разместили на другой стоянке, не оборудованной телескопическим трапом. Решение приняла авиакомпания SCAT в связи с возникшей технической необходимостью.

В результате посадку и высадку пассажиров проводили по альтернативной схеме обслуживания.

При этом в аэропорту подчеркнули, что телескопический трап был исправен и работал в штатном режиме.

За дополнительными разъяснениями о причинах принятого решения и обслуживании рейса в аэропорту рекомендовали обращаться непосредственно в авиакомпанию.

Детский омбудсмен прокомментировала происшествие со школьником в Костанайской области Региональный уполномоченный по правам ребёнка Несибели Басенова сообщила, что держит на контроле ситуацию со школьником...

Пассажиры рейса Шымкент — Костанай ждали выхода из самолёта 45 минут Пассажирка рейса авиакомпании SCAT по маршруту Шымкент — Костанай Ульяна Гуляева рассказала о задержке после...