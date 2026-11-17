В аэропорту Костаная прокомментировали порядок посадки и высадки пассажиров рейса по маршруту Шымкент — Костанай — Шымкент 16 ноября.
По информации аэропорта, самолёт разместили на другой стоянке, не оборудованной телескопическим трапом. Решение приняла авиакомпания SCAT в связи с возникшей технической необходимостью.
В результате посадку и высадку пассажиров проводили по альтернативной схеме обслуживания.
При этом в аэропорту подчеркнули, что телескопический трап был исправен и работал в штатном режиме.
За дополнительными разъяснениями о причинах принятого решения и обслуживании рейса в аэропорту рекомендовали обращаться непосредственно в авиакомпанию.
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