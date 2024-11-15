Обновлённый стандарт первичной медико-санитарной помощи предусматривает восьмичасовой рабочий день врача общей практики. Шесть часов отводятся на приём пациентов, ещё два — на оформление медицинской документации и плановые визиты, передает rus.baq.kz

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, такое распределение времени направлено на повышение качества приёма и снижение нагрузки на специалистов. Оно позволяет разграничить работу с пациентами и выполнение других профессиональных обязанностей.

Этот порядок не связан напрямую с запланированным повышением зарплат в 2027 году. О регламенте рабочего дня Минздрав сообщил ещё в ноябре 2025 года.

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