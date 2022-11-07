Дома за миллиарды: топ-5 самых дорогих объявлений о продаже недвижимости в Казахстане

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Рейтинг топ-5 самых дорогих домов Казахстана составил Tengri Lifestyle. Так, четыре из них находятся в городе Алматы, а один в столице.

Цена самого «доступного» дома из топ-5 составляет 1,9 миллиарда тенге. В большинстве случаев резиденции Алматы расположены в горах, реже в черте города или в оживленных районах. Количество комнат составляет от 6 до 20, а вот территория вокруг дома может быть как 12, так и 600 соток. Предлагаем взглянуть на самые дорогие дома Казахстана, выставленные на продажу самими владельцами.

За 1,9 миллиарда хозяева предлагают отдельно стоящую баню, бассейн, хозяйственные постройки, круглосуточную охрану (видеонаблюдение и сигнализация) и сам дом в стиле барокко. Согласно описанию, дом находится в экологически чистом районе Алматы. Территория участка составляет 30 соток, а площадь самого особняка — 900 квадратных метров. Построен дом в 2015 году, фасад выполнен из травертина.

4-е место – 8-комнатый дом (2 миллиарда тенге)

Этот дом расположен в столице, общая площадь составляет 608 квадратных метров, территория — 32 сотки. Цена дома с бассейном, просторным холлом и собственной детской площадкой составляет 2 миллиарда тенге. Интерьер выполнен в коричневом и золотистом цветах, комнаты щедро украшены колоннами, картинами и фресками.

Фото: krisha.kz

3-е место – 12-комнатный дом (2,5 миллиарда тенге)

За два деревянных дома финской постройки, расположенных на территории 72 сотки, просят 2,5 миллиарда тенге. Вокруг дома выращен собственный сосновый бор, на обширной площади есть детская площадка и мини-парк, который привлекает наибольшее внимание. К слову, сосновый бор занимает 24 сотки, а площадь самого дома — 750 квадратов. Дом находится в верхней части города Алматы.

Фото: krisha.kz

2-е место – 20-комнатный дом (2,75 миллиарда тенге)

Дом с территорией 600 соток расположен в селе вблизи Алматы. Общая площадь двухуровневого дома составляет 1800 квадратных метров, что почти в 2-3 раза больше, чем у предыдущих кандидатов в списке. Однако это не просто жилой дом — в объявлении сказано, что это целый комплекс.

«Жилой дом и три квартиры, баня, четыре бокса. 6 гектаров – общая территория, из них 1 гектар – коттеджный городок, 5 гектаров – крестьянское хозяйство. Есть артезианская скважина и центральное водоснабжение. На территории посажено 1000 деревьев: 750 грецких орехов, остальные — культурно-хвойные деревья, – пишут собственники.

1-е место – 10-комнатный дом (4,8 миллиарда тенге)

А в этом доме можно снять фильм про султана Османской империи, ведь его интерьер сильно напоминает сельджукское барокко, которое на протяжение трех веков было самым популярным среди богачей Европы и Азии. Дом площадью 1500 квадратных метров включает в себя 6 спален и 6 ванных комнат, SPA-зону, кинотеатр, винный погреб и двухэтажный гараж. На сегодня это самый дорогой дом в Казахстане, выставленный на продажу.

Интерьер этого дома отличается помпезностью в сравнении с остальными. Мраморные полы, хрустальные люстры, обивка мебели – первое, что бросается в глаза.

«Каждая зона виллы демонстрирует свою яркую индивидуальность. А объединяет их роскошное и праздничное настроение, в котором переплелись такие стили, как современная классика и арт-деко, с элементами восточного шика», – пишут хозяева под объявлением.

Фото: krisha.kz

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