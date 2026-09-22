В Костанайской области уничтожили почти 29 тысяч незаконно ввезённых вейпов

В Костанайской области пресекли попытку ввоза партии вейпов. Сотрудники областного департамента экономических расследований совместно с пограничной службой КНБ изъяли 28 829 устройств. Рыночную стоимость партии оценили примерно в 288 миллионов тенге.
По факту незаконного ввоза начато досудебное расследование.
«По факту незаконного ввоза вейпов департаментом экономических расследований по Костанайской области начато досудебное расследование по статье 301 прим 1 часть 2 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет с конфискацией имущества», — сообщил начальник следственного управления ДЭР по Костанайской области Ораз Карабалин.
При координации прокуратуры Костанайской области всю изъятую партию уничтожили на специализированной территории в северной промышленной зоне.
«Вейп — не безобидная альтернатива сигаретам. Никотинсодержащая продукция вызывает зависимость и особенно опасна для молодежи, способствуя вовлечению новых потребителей. В связи с этим государством установлен прямой запрет на продажу, распространение, ввоз и производство вейпов, а также ароматизаторов и жидкостей для них», — отметил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Костанайской области Багдат Есикеев.
Ранее в области уже изымали партии вейпов, насчитывавшие тысячи и десятки тысяч устройств. По предоставленным данным, такие случаи фиксировались в январе и марте прошлого года, а также в июле этого года. Изъятую продукцию уничтожили.
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