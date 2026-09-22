В Костанайской области уничтожили почти 29 тысяч незаконно ввезённых вейпов
В Костанайской области пресекли попытку ввоза партии вейпов. Сотрудники областного департамента экономических расследований совместно с...
Выпуск ТВ-новостей — 21.09.26 — видео
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