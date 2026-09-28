«Домашние задания в Казахстане поможет проверять ChatGPT





В Казахстане планируют применять искусственный интеллект в повседневной работе учителей, в том числе при проверке домашних заданий. Об этом на брифинге в Астане сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, Казахстан совместно с OpenAI реализует проект по внедрению ИИ в образование. Подписано соглашение о предоставлении 165 тысяч лицензий ChatGPT для учителей, студентов и школьников. Сейчас оформляются соглашения со школами.

Вице-министр пояснил, что одна из целей проекта — сократить объём работы, которую педагоги выполняют вручную. В качестве примера он назвал проверку домашних заданий. Совместные проекты планируют запускать в закрытой среде с безопасным доступом.

Мухаметкалиев также рассказал о Международном центре искусственного интеллекта в Астане. Дети от 12 до 18 лет могут бесплатно получать там углублённые знания. Для молодёжи предусмотрено обучение в сферах ИИ и дизайна. Полученный опыт планируют распространить на регионы страны.

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