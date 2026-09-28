На кредиты и долги у казахстанцев уходит всё больше денег





Во II квартале 2026 года расходы на погашение кредитов и долгов в Казахстане выросли на 29,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доходы населения за это время увеличились на 14%, сообщает LS со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

В среднем на одного жителя страны за квартал пришлось 410,1 тысячи тенге доходов и 358,6 тысячи тенге расходов. На погашение кредитов и долгов ушло 26,2 тысячи тенге — на 6 тысяч больше, чем годом ранее.

Больше всего на выплаты по долгам в расчёте на человека направили жители области Ұлытау — 82,4 тысячи тенге за квартал. Далее следуют Карагандинская область — 58 тысяч и Астана — 48,3 тысячи тенге. Самый низкий показатель зафиксирован в Шымкенте — 5,1 тысячи тенге.

Основным источником доходов оставалась работа: в среднем она принесла 298,1 тысячи тенге на человека за квартал. Ещё 99,4 тысячи тенге составили социальные выплаты, включая пенсии и пособия.

На товары и услуги жители страны потратили в среднем 325,2 тысячи тенге. Из этой суммы 181 тысяча пришлась на продукты питания, 70,1 тысячи — на непродовольственные товары и 74,2 тысячи — на услуги. Среди расходов на продукты самой крупной статьёй были мясо и мясопродукты — 58 тысяч тенге.

Самый высокий средний доход зафиксирован в Астане — 595,3 тысячи тенге на человека за квартал, а самые высокие расходы — в Алматы: 483,9 тысячи тенге. При этом статистика отражает средние показатели на человека, а не доход или расходы каждой семьи.

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