Дополнительные меры господдержки окажут сельхозтоваропроизводителям страны

Для сельхозтоваропроизводителей страны будут оказываться новые меры господдержки. Это расширение механизмов финансирования и посевных площадей приоритетных сельхозкультур. В Костанайской области решено делать акцент на масличных культурах. Их площадь уже увеличилась на 200 гектаров, передает alau.kz

В Костанайской области в этом году планируется провести яровой сев на площади в 4 млн 709 тыс га. Из них почти 3 млн 819 тысяч составят зерновые и зернобобовые культуры. А вот кормовыми культурами будет посеяно 176 тысяч гектаров. Кроме этого, в рамках диверсификации посевы масличных культур увеличиться с 500 тысяч гектаров до 700 тысяч.

«Семенами для посева обеспечены полностью — 528,1 тыс. тонн. Под посев подготовлено 1,1 млн. га паров и 1,5 млн. га осенней зяблевой обработки. С учетом прогноза погодных условий на апрель, май и раннего наступления положительных температур, на всей площади ярового сева проведено закрытие влаги, площадью 4млн 700 тыс га», — рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области Жансултан Таукенов.

Уже сейчас проводится предпосевная обработка, вывоз на воздушно-тепловой обогрев и протравка семян. Аким области указал, что весенне-полевые работы уже идут полным ходом. Отдельные хозяйства даже приступили к севу однолетних трав, посадке овощей, картофеля, бахчевЫх культур. В целом в регионе посевная начнется уже со следующей недели.

«Мы суточную норму, где-то 230-240 тысяч га должны достичь в ближайшее время. Вчера, 5 мая состоялось заседание правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина, там обсуждались меры господдержки отраслей экономики, в том числе в агропромышленном комплексе. то есть новые меры поддержки будут оказываться сельхозтоваропроизводителям», — сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

В агропромышленном комплексе были выделены 5 направлений поддержки. Это расширение механизмов финансирования, внедрение механизма финансирования по принципу «от поля до прилавка», продвижение экспорта и импортозамещение, расширение посевных площадей приоритетных сельхозкультур и упрощение процедур прохождения ПСД. Помимо этого, предприятиям региона на форвардный закуп сельхозпродукции через Продкорпорацию области выделено 6,3 млрд. тенге. Правда, не все смогут получить кредитные средства.

«Есть хозяйства, которые не занимаются культурой земледелия, не соблюдают агротехнологии. И каждый год сеют в поздние сроки, сеют старой техникой, не кондиционными семенами. Вот. Ждут когда закончат крупные хозяйства, потом у них берут в аренду технику, начинают сеять в начале июня, когда уже влага ушла и потом получают слабый урожай», — пояснил Архимед Мухамбетов.

Архимед Мухамбетов также указал, что сейчас нужно делать акцент на масличных культурах. Особенно в Карабалыкском, Федоровском, Узункольском, Мендыкаринском, Сарыкольском и Костанайском районах.

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