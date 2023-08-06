Дорожники устанавливают световозвращатели на крутых виражах республиканских трасс

Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения риска возникновения ДТП на республиканской сети автодорог АО “НК “КазАвтоЖол” проводят комплексные работы по апробации и внедрению новых инновационных дорожных разработок, сообщает пресс-служба компании, передает informburo.kz
Дорожники совместно с отечественным разработчиком апробируют инновационные катафоты-световозвращатели на крутых виражах республиканских трасс. Выбрали два опытно-экспериментальных участка: световозвращатели установили на 41-ом километре автодороги Астана – Щучинск и 135-ом километре трассы Астана – Темиртау. Эти трассы – одни из самых высокоинтенсивных в стране. Здесь могут проехать до 30 тысяч машин в сутки.
В качестве эксперимента выбрали двухцветовую комбинацию световозвращателей, с использованием красного и жёлтого цветов. Технология особо эффективна в ночное время суток, говорят специалисты.
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