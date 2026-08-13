Дожди, грозы и жара до +41 градуса ожидаются в Казахстане





С 20 по 22 августа на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода. Прохождение атмосферных фронтов принесёт дожди с грозами, усиление ветра и возможный град. В северной половине страны ночью и утром ожидается туман.

Сильные дожди 20 августа прогнозируются в центральных регионах, 21 августа — на востоке страны, а 22 августа — на северо-западе и в горных районах юго-востока Казахстана.

На западе и юго-востоке республики сохранится сильная жара. Днём воздух прогреется до +30…+38 градусов, а в отдельных районах Мангистауской области — до +41 градуса.

В Костанайской области в ближайшие дни ожидается от +20 до +30 градусов. В северных областях температура составит +17…+28 градусов, в центральных и восточных регионах — от +17 до +30 градусов.

На юге Казахстана в дневные часы прогнозируется +30…+38 градусов. Существенных изменений температурного фона в большинстве регионов страны не ожидается.

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