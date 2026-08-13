В Костанае бесплатно вакцинируют домашних животных от бешенства

В Костанае 22 августа пройдёт очередная акция «Зелёный коридор», направленная на регистрацию домашних животных и сокращение числа безнадзорных питомцев.
Мероприятие состоится с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Узкоколейная, 35, ориентировочно напротив школы №25.
На территории района установят три палатки, в которых будут работать специалисты ветеринарных клиник и городской ветеринарной станции. Жители смогут зарегистрировать питомцев в базе данных «Танба», провести чипирование, вакцинацию против бешенства и дегельминтизацию.
Стоимость установки одного чипа составит 2 тысячи тенге. Для представителей социально уязвимых категорий населения услуга будет бесплатной при предъявлении подтверждающих документов.
Вакцинацию против бешенства и обработку животных от паразитов специалисты ветеринарной станции проведут бесплатно.
Акция «Зелёный коридор» проводится в частном секторе Костаная уже в третий раз. Первое мероприятие состоялось 18 апреля в районе Костанай-2, второе — 6 июня в Корейском посёлке.
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