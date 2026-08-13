Насколько может подорожать обучение в университетах Казахстана





Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как в Казахстане планируют сдерживать рост стоимости обучения в вузах, сообщает LS

По его словам, ведомство ведёт работу с университетами, чтобы плата за обучение ежегодно увеличивалась не более чем на 10–15%. При пересмотре цен вузы учитывают инфляцию, повышение тарифов и подорожание расходных материалов.

Министр подчеркнул, что Казахстан намерен сохранять доступность высшего образования. Для этого ежегодно выделяются государственные гранты, а также внедряются дополнительные инструменты поддержки студентов.

При этом частные университеты могут повышать стоимость обучения активнее, поскольку работают по рыночным принципам. Однако большинство казахстанских студентов, по словам Саята Нурбека, учатся в государственных вузах, где цены контролируются.

Кроме того, в 2026 году в Казахстане впервые планируют запустить национальный рейтинг университетов. Он поможет абитуриентам и их родителям оценить сильные и слабые стороны каждого учебного заведения.

При составлении рейтинга будут учитывать уровень трудоустройства выпускников, научную деятельность, качество преподавания, состояние инфраструктуры и лабораторий, а также другие показатели.

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