Зальёт дождями. Прогноз погоды от синоптиков

В ближайшие трое суток большая часть территории страны будет под влиянием циклона.

Пройдут дожди с грозами, на севере, юго-востоке, в центре, 16-17 июля на северо-западе, юге, 17-18 июля на востоке страны временами сильный дождь.

По РК ожидаются град, шквал и усиление ветра.

На западе страны температура воздуха днем ожидается +25+36°С. Небольшое повышение температуры воздуха днем ожидается на северо-западе страны до +25+30°С, на юге страны до +27+37°С, на юго-востоке республики до +25+35°С. Понижение температуры воздуха днем ожидается на севере, в центре до +21+30°С, на востоке республики до +23+32°С.

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