Дропперы под судом: в Житикаре раскрыли схемы «лёгкого заработка»

Прокуроры Житикары направили в суд уголовные дела в отношении двух человек, обвиняемых в дропперстве. Как установлено в ходе досудебного расследования, подозреваемые по отдельности за денежное вознаграждение передавали неизвестным лицам доступ к своим банковским счетам.

Одно из дел возбуждено в отношении жителя города, который нашёл в социальных сетях объявление о «лёгком заработке» и согласился сотрудничать с мошенниками.

«В декабре 2025 года он, находясь у себя дома, через социальную сеть Instagram обнаружил объявление о «лёгком заработке». Перейдя по ссылке, он вступил в переписку с неизвестным лицом в мессенджере Telegram. Ему предложили денежное вознаграждение — 3% от поступающих сумм — за предоставление своего банковского счета и номера телефона», — сообщил Алмас Куанышпай.

Понимая противоправный характер действий, мужчина передал реквизиты банковской карты и доступ к мобильному приложению. В результате третьи лица получили полный контроль над его счетом, на который начали поступать деньги от потерпевших, обманутых под видом инвестиций. Средства сразу переводились дальше, чтобы скрыть их происхождение.

«Позже он предоставил доступ уже к банковскому счету своего знакомого, без его ведома, переоформив доступ на номер, указанный мошенниками. Более того, когда на этот счет поступили денежные средства, полученные преступным путем, он, понимая их происхождение, решил присвоить их себе и распорядился ими по собственному усмотрению. Таким образом, его действия квалифицированы по нескольким эпизодам уголовного правонарушения», — уточнил представитель прокуратуры.

Аналогичную схему использовала и 22-летняя жительница Житикары. За участие она получала 10% от сумм.

«В тот же день на её счет поступили денежные средства в размере 500 000 тенге от потерпевшей, которую мошенники обманули, представившись сотрудниками государственных органов. По указанию злоумышленников гражданка С. перевела почти всю сумму на другие счета, оставив себе часть денег в качестве «вознаграждения». В результате её действий потерпевшей был причинён значительный материальный ущерб», — добавил Алмас Куанышпай.

По данным прокуратуры, санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С начала года в регионе зарегистрировано 22 уголовных дела по фактам дропперства. В результате мер по противодействию мошенничеству их общее количество снизилось на 19%, а интернет-мошенничеств — более чем на 12%.

Также по представлениям органов досудебного расследования банками второго уровня приостановлено 112 кредитов на сумму 307 миллионов тенге, а судами удовлетворён 191 иск на 293 миллиона тенге.

