Дожди, грозы и град: в Костанайской области ожидается ухудшение погоды

В Костанайской области прогнозируют нестабильную погоду. Ночью на западе и севере региона пройдут дожди с грозами, днём осадки сместятся на юг и восток области. Местами возможен град.

Также на западе и севере ожидается туман.

Ветер юго-западный с переходом на западный — 9–14 м/с. В отдельных районах, включая запад, север и восток области, порывы усилятся до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, на юге — до 10 градусов. Днём воздух прогреется до 12–17 градусов, на юге области — до 22 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9–14 м/с. Температура ночью — 3–5 градусов тепла, днём — 14–16.