Работал 30 лет, а засчитали только 14: казахстанцы пожаловались на расчет пенсий





Казахстанские индивидуальные предприниматели могут сталкиваться с потерей части трудового стажа при расчете пенсий. На проблему обратил внимание депутат Мажилиса Серик Ерубаев, передает informburo.kz

В своем депутатском запросе он сообщил, что сложности возникли при учете стажа предпринимателей, работавших в период с 1998 по 2011 годы — во время становления накопительной пенсионной системы страны.

Почему возникает проблема

По словам депутата, в те годы индивидуальные предприниматели, применявшие специальный налоговый режим, перечисляли обязательные пенсионные взносы ежеквартально, а не ежемесячно.

Однако сегодня при назначении пенсионных выплат стаж учитывается по месяцам. В результате часть периодов, за которые взносы были уплачены поквартально, может не засчитываться в полном объеме.

«Пенсионные права граждан необоснованно ограничены», — отметил Серик Ерубаев.

30 лет работы превратились в 14 лет стажа

В качестве примера депутат привел случай казахстанца, который работал более 30 лет и исправно перечислял обязательные пенсионные взносы.

Тем не менее при расчете пенсии ему засчитали только 14 лет стажа, что существенно повлияло на размер выплат.

По мнению мажилисмена, проблема касается не единичных случаев, а тысяч предпринимателей, которые на протяжении многих лет участвовали в формировании пенсионной системы и экономики страны.

Что предлагают изменить

Для решения вопроса депутат предложил определить точное количество граждан, которые в 1998–2011 годах уплачивали пенсионные взносы ежеквартально.

Также он считает необходимым рассмотреть возможность пересмотра порядка учета таких взносов при определении стажа предпринимателей и разработать меры по устранению существующих правовых и методических противоречий.

По мнению депутата, это позволит восстановить пенсионные права граждан, которых затронула данная проблема.

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