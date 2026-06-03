Даже носки придется декларировать: что изменится для покупателей с 1 июля





С 1 июля 2026 года казахстанцев ждет еще одно важное изменение при заказе товаров из зарубежных интернет-магазинов. Все посылки из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, придется декларировать независимо от стоимости и веса, передает digitalbusiness.kz

Декларирование станет обязательным

По словам эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, новые требования коснутся практически всех покупок на иностранных площадках.

«Декларированию подлежит любой товар, даже если вы везете носки стоимостью менее 200 евро и весом менее 31 килограмма. Оформлять документы придется в любом случае», — отметил эксперт.

Исключение составят товары, приобретенные на площадках Wildberries и Ozon, которые работают в рамках таможенной территории ЕАЭС.

Документы помогут оформить операторы доставки

Предполагается, что декларацию можно будет подать при получении товара — на почте, в службе доставки или в пункте выдачи заказов.

Закон позволяет логистическим компаниям оформлять документы за покупателей.

Однако такая услуга, вероятно, будет платной. По предварительным оценкам, стоимость оформления декларации может составить около 3–4 тысяч тенге за одну посылку.

После вступления изменений в силу получение зарубежных товаров станет более формализованным и может потребовать дополнительных расходов со стороны покупателей.

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