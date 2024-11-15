Штормовая погода ожидается в Костанайской области

По прогнозу синоптиков, в Костанайской области ожидается ухудшение погодных условий.
На большей части региона пройдут дожди и грозы, а на западе, севере и востоке области местами ожидаются сильные дожди. Днем возможны град и шквалистый ветер.
Ночью и утром на востоке и юге области прогнозируется туман.
Северный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, местами на западе, севере и востоке порывы усилятся до 15–20 м/с, днем временами — до 23 м/с .
Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, на юге области — до +18 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, на юге — до +28 градусов.
В Костанае ожидается облачная погода, дождь, временами сильный, гроза и возможен град. Ночью и утром прогнозируется туман. Северный ветер 9–14 м/с, днем с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем — +23…+25 градусов.
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