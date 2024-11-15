Заброшенный детский сад в Костанае восстановят: аким подтвердил планы

Здание бывшего детского сада в 9 микрорайоне Костаная планируют восстановить и вновь использовать по назначению. Об этом сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов во время встречи с жителями.
По словам главы региона, квартиры в этом районе пользуются большим спросом благодаря благоустроенному двору и близости социальной инфраструктуры. Вместе с тем одной из главных проблем остается нехватка мест в детских садах.
«Понятно, что это здание не может просто стоять и не эксплуатироваться. Если оно не аварийное, то мы в обязательном порядке его восстановим», — заявил Кумар Аксакалов.
По его словам, сейчас рассматриваются несколько вариантов реализации проекта, в том числе с привлечением частных инвестиций. После ремонта объект может стать как специализированным детским садом, так и обычным государственным дошкольным учреждением.
«Это нужно обсуждать с общественностью и специалистами — каким должен быть этот детский сад. Но однозначно здание будет восстановлено для детей. Тем самым мы еще больше сократим потребность в детских садах», — подчеркнул аким.
Окончательное решение о формате работы дошкольного учреждения будет принято после обсуждения с жителями и профильными специалистами.
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