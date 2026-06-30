Казахстанцев предупредили о масштабном отключении телевидения и радио





22 июля 2026 года АО «Казтелерадио» проведет плановые профилактические работы на сетях телерадиовещания.

В связи с этим с 03:00 до 17:00 по времени Астаны по всей стране будет временно приостановлено вещание телеканалов и радиостанций.

Отключение затронет сети спутникового, цифрового эфирного и аналогового телевидения , а также радиовещание.

В компании отметили, что профилактические работы проводятся в рамках плана за III квартал 2026 года и необходимы для обеспечения стабильной и качественной работы телерадиосетей в дальнейшем.

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