«Я вам помогу»: аким Костаная поручил найти помещения для пенсионеров

«Клуб активного долголетия надо масштабировать»: аким Костаная поручил найти помещения для пенсионеров
На аппаратном совещании в акимате Костаная обсудили развитие Клуба активного долголетия, который уже несколько лет объединяет пенсионеров города. Несмотря на востребованность проекта, собственного постоянного помещения у его участников до сих пор нет.
Аким Костаная Марат Жундубаев отметил, что с появлением новых парков и общественных пространств все больше жителей проводят там свободное время. По его мнению, подобные проекты для людей старшего поколения необходимо расширять.
«Пенсионеры просили в микрорайоне Аэропорт помещение. ПКСК, ОСИ совместно надо отрабатывать. Все-таки мы должны создавать клубы по интересам, чтобы люди могли собираться», — подчеркнул Марат Жундубаев.
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Глава города поручил проработать возможность открытия новых площадок для пожилых людей в рамках государственного социального заказа уже в следующем году.
«Хотел бы поручить предусмотреть такую программу. После обеда можно организовывать мероприятия, создавать клубы. Просто скажите, где есть помещения, — я вам помогу», — заявил аким.
По словам Марата Жундубаева, проект необходимо развивать, чтобы у представителей старшего поколения было больше возможностей для общения и совместного досуга.
«Клуб долголетия, на самом деле, надо масштабировать, расширять, давать людям старшего поколения возможность общаться, встречаться и проводить время вместе», — отметил аким Костаная.
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