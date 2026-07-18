После пенсии жизнь только начинается: более 400 костанайцев объединил необычный клуб





В Костанае пенсионеры осваивают аква-йогу, танцы, рисование и десятки других направлений в Клубе активного долголетия. Уже почти пять лет объединение помогает людям старшего поколения вести активный образ жизни, находить новые увлечения и общение.

Сегодня клуб посещают более 400 пенсионеров. Все занятия проводятся бесплатно благодаря финансированию из городского бюджета по заказу отдела занятости и социальных программ.

Одной из самых необычных новинок этого лета стала аква-йога, занятия которой проходят на городском пляже. Помимо нее участникам доступны танцы, вокал, скандинавская ходьба, рисование, занятия по оздоровлению, правовой грамотности и другие секции.

По словам руководителя клуба Альбины Ерохиной, список направлений постоянно расширяется с учетом пожеланий самих участников.

«Если появляется что-то новое, мы стараемся это внедрять. Например, в июне у нас появилась смехотерапия. Уникальность клуба в том, что сами участники предлагают идеи, а мы по возможности воплощаем их. Так у нас, например, появился преподаватель по вязанию», — рассказала Альбина Ерохина.

Участница клуба Кокумгуль Смаилова посещает сразу несколько секций. В свои 72 года она занимается танцами, рисованием и скандинавской ходьбой.

«Я просто обожаю этот клуб. Здесь и время проходит интересно, и друзья появились. Кто хочет — обязательно приходите, мы всем рады», — поделилась пенсионерка.

Тренер клуба Ольга Давыденко отмечает, что подобные занятия помогают людям легче адаптироваться к новому этапу жизни после выхода на пенсию.

«Очень важно уделять внимание людям серебряного возраста. После активной трудовой жизни многим непросто перестроиться, а такие занятия помогают сохранить активность, здоровье и общение», — подчеркнула она.

Занятия проходят в разных районах Костаная — на городском пляже, в библиотеке имени Льва Толстого, на Бульваре Молодежи и других площадках.

При этом участники клуба признаются, что мечтают о собственном помещении, где могли бы собираться все вместе.

Стать участником Клуба активного долголетия может любой желающий пенсионер. Для этого необходимо связаться с руководителем через WhatsApp — после этого нового участника добавят в общий чат, где публикуются расписание и места проведения занятий.

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