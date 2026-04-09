Полицейский спас ребенка во время конных скачек в Костанайской области





Во время конных скачек, посвященных 90-летию района Беимбета Майлина, полицейский спас ребенка, оказавшегося на пути несущихся лошадей.

По информации полиции, во время соревнований мальчик упал с лошади и оказался перед следующим табуном. Охранявший общественный порядок сержант полиции конвойной службы Дастан Дарибай мгновенно среагировал: выбежал на поле, поднял ребенка на руки и вынес его из опасной зоны.

После этого мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительным данным, серьезных травм он не получил.

Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудника полиции удалось предотвратить возможную трагедию.

Казахстанцев ждут большие изменения в переводах денег уже с 19 июля С 19 июля в Казахстане станет доступна единая система межбанковских переводов по номеру телефона и...

Покупаете в рассрочку? В Казахстане готовят важные изменения В Казахстане планируют усилить регулирование рынка рассрочек (BNPL). Об этом сообщили в Национальном банке, объяснив,...