Полицейский спас ребенка во время конных скачек в Костанайской области

Во время конных скачек, посвященных 90-летию района Беимбета Майлина, полицейский спас ребенка, оказавшегося на пути несущихся лошадей.
По информации полиции, во время соревнований мальчик упал с лошади и оказался перед следующим табуном. Охранявший общественный порядок сержант полиции конвойной службы Дастан Дарибай мгновенно среагировал: выбежал на поле, поднял ребенка на руки и вынес его из опасной зоны.
После этого мальчика передали бригаде скорой медицинской помощи. По предварительным данным, серьезных травм он не получил.
Благодаря оперативным и решительным действиям сотрудника полиции удалось предотвратить возможную трагедию.
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