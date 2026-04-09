Казахстан станет первой зарубежной площадкой по выпуску Li Auto: производство запустят в Костанае





На костанайском заводе Allur начинается производство автомобилей китайского бренда Li Auto. На первом этапе здесь будут выпускать три модели — Li L6, Li L8 и Li L9. В дальнейшем линейку планируют расширить, а объемы производства увеличить.

Проект предусматривает не только выпуск автомобилей, но и постепенную локализацию производства. Кроме того, китайская компания поможет готовить казахстанских инженеров для работы с современными технологиями.

Исполнительный директор завода Allur Аргулан Майконов отметил, что для предприятия это знаковое событие.

«Для нашего завода это исторический проект. Казахстан станет первой зарубежной площадкой, где будет организовано серийное производство автомобилей Li Auto за пределами Китая. Перед запуском специалисты Li Auto изучили возможности завода Allur: оборудование, процессы, систему контроля качества и готовность команды работать с новыми технологиями», — сказал Аргулан Майконов.

По его словам, выбор костанайского предприятия китайские партнеры объяснили производственной базой завода, опытом Allur в локализации мировых брендов и квалифицированной командой специалистов. Для Li Auto это первый международный производственный проект, поэтому партнерство называют важным этапом развития компании.

Аргулан Майконов подчеркнул, что технология Li Auto особенно актуальна для Казахстана.

«Основное движение обеспечивает электропривод, а двигатель увеличивает запас хода. Это позволяет ежедневно ездить на электричестве, сохраняя возможность без ограничений отправляться в дальние поездки. Конечно, этот проект для нас — серьезный вызов, так как многое нам предстоит освоить впервые. Но у нас есть сильная команда профессионалов, которая умеет работать с новыми задачами», — отметил он.

Параллельно компания развивает дилерскую сеть Li Auto в Казахстане. Автоцентры уже работают в Астане и Алматы, а в ближайшее время появятся и в других регионах страны.

До конца года на костанайский завод планируют поставить обновленные модели 2026 года, адаптированные для казахстанского рынка.

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