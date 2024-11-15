Покупаете в рассрочку? В Казахстане готовят важные изменения

В Казахстане планируют усилить регулирование рынка рассрочек (BNPL). Об этом сообщили в Национальном банке, объяснив, что изменения направлены на защиту прав потребителей и более точную оценку долговой нагрузки граждан, сообщает lsm.kz
В Нацбанке отметили, что сейчас деятельность компаний, предоставляющих рассрочку и не являющихся финансовыми организациями, регулируется недостаточно. В связи с этим рассматриваются новые подходы к контролю рынка с учетом международной практики.
В частности, обсуждается обязательное раскрытие всех существенных условий договора, включая информацию о штрафах и неустойках за просрочку. Также планируется установить требования к рекламе подобных услуг.
Кроме того, в Нацбанке рассматривают возможность передачи сведений о рассрочках в кредитные бюро, чтобы информация о таких обязательствах учитывалась при оценке долговой нагрузки граждан.
Под контроль попадут и рассрочки, оформляемые на маркетплейсах. Если покупка совершается через банк или микрофинансовую организацию, она уже считается потребительским кредитом и регулируется действующим законодательством, включая требования по коэффициенту долговой нагрузки.
Если же рассрочку предоставляет нефинансовая организация — сама торговая площадка или третья сторона, такие сделки также планируют включить в систему регулирования.
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