Погода резко разделит Казахстан: одним — ливни, другим — жара до +48°С





Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 18–20 июля. В ближайшие дни страну ожидает контрастная погода: на западе, севере и в центре пройдут дожди с грозами, а на востоке и юге сохранится аномальная жара.

По данным метеорологов, с прохождением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве регионов ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди с грозами, местами возможны град, шквалистый ветер и усиление ветра, а на юге — пыльные бури.

В отдельных районах Костанайской области, а также 19–20 июля в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях прогнозируются сильные дожди. Днем 20 июля интенсивные осадки ожидаются также в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

Без осадков погода сохранится лишь на юге, юго-востоке страны, а также 18 июля в центральных регионах.

На фоне дождей температура воздуха на северо-западе и севере Казахстана понизится. Днем столбики термометров покажут от +21 до +29 градусов.

В то же время восточные, центральные и южные регионы останутся под влиянием горячих воздушных масс из Средней Азии. Здесь днем ожидается сильная жара до +35…+39 градусов. На юге центральных и восточных областей воздух прогреется до +42 градусов, на юго-западе — до +44 градусов, а на юге и юго-востоке страны экстремальная жара достигнет +45…+48 градусов.

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