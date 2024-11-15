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Женщинам дадут шанс купить жилье на льготных условиях: когда стартует «Умай»

— Сегодня, 12:07
квартира

pixabay.com


Приём заявок по программе женской ипотеки «Умай» стартует в августе. Об этом во время прямого эфира сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, запуск программы состоится уже в следующем месяце, а первые средства для ее реализации уже поступают, сообщает krisha.kz

Ранее сообщалось, что на финансирование программы «Умай» будет направлено 45 млрд тенге.

Участвовать в программе смогут работающие женщины с официальным доходом и пенсионными отчислениями не менее чем за последние шесть месяцев.

Первоначальный взнос составит от 20% стоимости жилья в крупных городах и от 15% — в регионах. Максимальная сумма займа — до 50 млн тенге , срок кредитования — до 25 лет. Окончательная процентная ставка пока не объявлена, однако ожидается, что в первые годы она будет около 15%, а затем снизится до 3,5–5%.

Женщина сможет привлечь до двух созаемщиков, а также использовать пенсионные накопления для оплаты первоначального взноса.

По программе можно приобрести квартиру в новостройке, включая строящееся жилье при наличии гарантии Казахстанской жилищной компании, а также жилье на вторичном рынке, если дом введен в эксплуатацию не ранее 2016 года.

При этом программа позволяет не только приобрести первое жилье, но и улучшить жилищные условия, купив вторую или третью квартиру.

Отбор участников будет проходить по балльной системе. Преимущество получат женщины, имеющие депозит в Отбасы банке с более длительным сроком накоплений и большей суммой вознаграждения.



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