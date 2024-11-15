Костанаец получил деньги за переводы и оказался на скамье подсудимых





Суд №2 Костаная рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном осуществлении денежных переводов с использованием банковского счета в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Как установил суд, в конце декабря 2025 года мужчина увидел в Instagram рекламу с предложением заработка, перешел по ссылке и оставил свои контактные данные. Позже с ним через WhatsApp связалась девушка, которая предложила за вознаграждение проводить денежные переводы через оформленную на его имя банковскую карту.

Согласившись на предложение, мужчина переводил поступавшие на его счет деньги третьим лицам. Общая сумма проведенных транзакций превысила 5,84 млн тенге, при этом за свои услуги он получил 74 тысячи тенге.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

Санкция части 4 статьи 232-1 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения либо лишения свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый ранее не судим, полностью признал вину и искренне раскаялся. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В результате суд назначил мужчине один год ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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