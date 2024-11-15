Казахстан плавится: синоптики объяснили, откуда взялась жара до +46





По данным синоптиков, в ряде регионов страны температура воздуха уже достигла +40…+46 градусов. Специалисты отмечают, что причиной экстремальной жары стало влияние устойчивого антициклона, который препятствует образованию облачности, усиливает прогрев поверхности и способствует поступлению горячих воздушных масс из Средней Азии и Ирана, передает tengrinews.kz

В Казгидромете подчеркнули, что глобальное изменение климата не является прямой причиной каждой волны жары, однако повышает общий температурный фон. Из-за этого аналогичные погодные процессы сегодня приводят к более высоким температурам, чем несколько десятилетий назад.

По информации метеорологов, последние десятилетия стали самыми теплыми за последние 60 лет наблюдений, а 2025 год оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Казахстане.

Июнь 2026 года выдался особенно теплым в центральных, южных и восточных регионах страны. Среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 1–3 градуса, тогда как на западе Казахстана погода была относительно прохладнее.

В июле, по прогнозу синоптиков, среднемесячная температура на большей части страны также ожидается выше нормы на 1–2 градуса. В отдельные дни максимальная температура может превышать климатические значения сразу на 5 градусов. Наиболее сильная жара прогнозируется в южных, центральных и отдельных юго-восточных регионах.

При этом специалисты отмечают, что говорить о рекордной жаре для всей страны пока рано. Климатические рекорды фиксируются отдельно на каждой метеостанции после обработки и проверки данных. Вместе с тем температурные максимумы обновляются все чаще. В прошлом году новые рекорды были зарегистрированы в Шымкенте, Алматы, Туркестане, Таразе, Актау, Кызылорде и других городах, а в мае и июне текущего года также были зафиксированы новые максимальные значения.

В период сильной жары в Казгидромете рекомендуют по возможности не находиться под открытым солнцем с 11:00 до 17:00, сократить физические нагрузки в дневное время, соблюдать правила пожарной безопасности и следить за официальными прогнозами погоды и штормовыми предупреждениями.

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