Более 14 тысяч обращений за полгода: что беспокоит пациентов Казахстана





Казахстанцы стали чаще жаловаться на работу системы здравоохранения

За первое полугодие 2026 года в Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана поступило 14 364 обращения граждан. Это на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство обращений касались качества медицинской помощи — 4 694 жалобы (33%), организации медицинской помощи — 2 371 (17%), а также вопросов, относящихся к компетенции других государственных органов — 3 026 обращений (21%).

Наибольший рост зафиксирован по обращениям, связанным с иными вопросами — на 98%, вопросами компетенции других госорганов — на 61%, этикой и деонтологией — на 51%, организацией медицинской помощи — на 49%, качеством медицинской помощи — на 40%.

Вместе с тем количество обращений по вопросам оказания государственных услуг сократилось на 22%, что, по мнению специалистов, свидетельствует о совершенствовании процессов их предоставления.

Самый высокий рост числа обращений зарегистрирован в Мангистауской области — на 104%, Западно-Казахстанской — на 103% и Атырауской — на 93%. При этом в Карагандинской области количество жалоб по отдельным направлениям снизилось на 16%.

Как отметил председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Джусипов, обращения граждан являются важным источником информации о проблемах в системе здравоохранения. Анализ также показал, что часть обращений носит повторный и массовый характер. Так, по вопросам медицинского освидетельствования поступило около 700 обращений, из которых почти 600 были направлены всего 12 заявителями.

По итогам заседания коллегии министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила усилить работу с обращениями граждан, анализировать причины жалоб и совместно с региональными управлениями здравоохранения принимать системные меры по устранению выявленных проблем.

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