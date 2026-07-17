В Казахстане готовят новые правила для владельцев моноколёс





В Казахстане моноколёса предлагают официально включить в категорию средств индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступает полиция, чтобы законодательно определить права и обязанности пользователей этого вида транспорта, передает informburo.kz

Как сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, сегодня моноколёса не имеют отдельного правового статуса, однако их число на улицах городов постоянно растёт.

По её словам, полиция намерена вынести предложение, которое распространится на все средства индивидуальной мобильности. Это позволит установить единые правила для различных устройств, не разрабатывая отдельный закон для каждого из них.

«Моноколёса необходимо отнести к категории средств индивидуальной мобильности и закрепить для них права и обязанности на законодательном уровне. Их становится всё больше, появляются новые разновидности, и регулировать каждое устройство отдельным законом нецелесообразно», — отметила Салтанат Азирбек.

В полиции считают, что единый подход поможет упорядочить использование современных средств передвижения и повысить безопасность на дорогах.

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