Костанайские многоэтажки могут остаться без управления: в акимате сделали предупреждение





После вступления в силу изменений в Закон «О жилищных отношениях» в Казахстане официально остались только две формы управления многоквартирными жилыми домами — объединение собственников имущества (ОСИ) и непосредственное совместное управление (НСУ). До 17 июля все дома и управляющие организации должны были пройти перерегистрацию.

ОСИ создается для одного многоквартирного дома и регистрируется как юридическое лицо. Управлять домом могут сами собственники или нанятый профессиональный управляющий. При этом у каждого дома открывается отдельный банковский счет, а все средства расходуются исключительно на его содержание.

НСУ, в отличие от ОСИ, не является юридическим лицом и, как правило, подходит для домов, где не более 36 квартир. Жильцы на общем собрании выбирают управляющего или управляющую компанию, а все решения принимаются совместно собственниками. Для каждого дома также сохраняется отдельный банковский счет.

По данным отдела жилищных отношений акимата Костаная, на сегодняшний день перерегистрацию уже прошли 280 домов, остальные находятся в процессе.

Специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Руслан Ахметжанов отметил, что количество прошедших перерегистрацию продолжает увеличиваться, поскольку жители начинают понимать, что требования закона уже вступили в силу и откладывать переход больше нельзя.

Одной из компаний, завершивших процедуру, стала «Виктория». В ее управлении находятся 64 многоквартирных дома, которые после перерегистрации получили статус НСУ. Затем жители вновь заключили договор с той же компанией на обслуживание, поэтому работа продолжилась без изменений.

Председатель кооператива собственников квартир «Виктория» Наталья Тарасенко рассказала, что все дома, находившиеся в управлении компании, остались с ней. По ее словам, несмотря на успешные примеры работы ОСИ в Костанае, большинство жителей не готовы брать на себя ответственность за управление домом и становиться председателями.

Она также отметила, что за все предыдущие годы в ОСИ перешли лишь три дома. Одной из главных проблем остаются финансовые вопросы, в частности низкая платежная дисциплина жильцов. По словам Натальи Тарасенко, есть квартиры, владельцы которых годами не оплачивают содержание дома, что создает серьезные сложности для управляющей организации.

Специалисты считают, что главной причиной медленных темпов перерегистрации остается пассивность собственников. На общих собраниях зачастую не удается собрать необходимый кворум для принятия решений.

В отделе жилищных отношений предупредили, что если управляющие компании и собственники не завершат перерегистрацию, ПКСК будут ликвидированы в судебном порядке. В таком случае существует риск, что многоквартирные дома могут остаться без управления.

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