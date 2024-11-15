Предметы, похожие на артиллерийские снаряды, обнаружили в Костанайской области

В Костанайской области полиция расследует факт обнаружения предметов, похожих на артиллерийские снаряды
По факту обнаружения предметов, внешне схожих с артиллерийскими снарядами, полицией начато досудебное расследование.
По информации специалистов, найденные предметы опасности не представляют.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В Департаменте полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов или объектов, внешне напоминающих боеприпасы, нельзя прикасаться к ним или пытаться самостоятельно перемещать. О находке необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102.
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