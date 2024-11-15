USD 469.71 EUR 536.17 RUB 6.01

Предметы, похожие на артиллерийские снаряды, обнаружили в Костанайской области

— Сегодня, 16:13
сирена

pixabay.com


В Костанайской области полиция расследует факт обнаружения предметов, похожих на артиллерийские снаряды

По факту обнаружения предметов, внешне схожих с артиллерийскими снарядами, полицией начато досудебное расследование.

По информации специалистов, найденные предметы опасности не представляют.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Департаменте полиции напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов или объектов, внешне напоминающих боеприпасы, нельзя прикасаться к ним или пытаться самостоятельно перемещать. О находке необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.