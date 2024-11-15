В Казахстане изменили правила полива: за самовольное использование воды придется платить вдвое больше





С 15 июля в Казахстане вступили в силу изменения в Правила пользования поливной водой. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра водных ресурсов и ирригации.

Одним из главных нововведений стало требование согласовывать планы водопотребления с местными исполнительными органами до заключения договора с водопользователем. При этом при принятии решения будут учитываться рекомендации бассейновых советов.

Теперь объемы подачи поливной воды будут определяться на основании утвержденных планов и разрешенных объемов водопользования. Эти лимиты ежегодно будут устанавливать бассейновые водные инспекции с учетом прогноза водности, подготовленного Национальной гидрометеорологической службой, а также выполнения мероприятий по сокращению потерь воды.

В документ также включены нормы, позволяющие снижать лимиты водопользования в маловодные годы или при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В таких случаях водопользователей будут уведомлять об ограничениях в течение десяти рабочих дней.

Кроме того, закреплено, что пользоваться поливной водой можно только после заключения договора. Предоставление услуги без договора не допускается.

Изменениями обновлен перечень документов, необходимых для заключения договора, как для юридических лиц, так и для физических лиц.

Особое внимание уделено борьбе с самовольным использованием воды. За несанкционированное водопотребление предусмотрен перерасчет стоимости услуги с применением двукратного коэффициента.

Документ также предусматривает обязательную установку приборов учета воды. Если счетчики отсутствуют, объем использованной поливной воды будет рассчитываться по утвержденным нормативам.

Кроме того, определены основания для приостановления подачи воды. Среди них — самовольное подключение к системам водопользования, задолженность по оплате услуг, недопуск представителей водопользователя к приборам учета, выявление неучтенных посевных площадей и другие нарушения.

В Министерстве отмечают, что изменения направлены на более эффективное использование водных ресурсов и повышение контроля за их распределением в условиях растущего дефицита воды.

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