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Будут ли в Казахстане повышать тарифы на электроэнергию? В Минэнерго дали ответ

— Сегодня, 13:25
свет

pixabay.com


Министерство энергетики Казахстана заявило, что в настоящее время не планирует повышать предельные тарифы на электроэнергию, передает lsm.kz

В ведомстве пояснили, что стоимость электроэнергии для конечных потребителей складывается из цены, установленной единым закупщиком, а также тарифа на передачу электроэнергии по сетям энергопередающих организаций.

При этом тарифы на регулируемые коммунальные услуги для населения утверждает Комитет по регулированию естественных монополий.

Министерство энергетики, в свою очередь, устанавливает предельные тарифы на производство электроэнергии для энергопроизводящих организаций. Они рассчитываются с учетом операционных затрат предприятий в соответствии с действующими правилами.

В ведомстве напомнили, что энергопроизводящие организации могут обратиться с заявкой на корректировку предельного тарифа в случае роста производственных расходов, не зависящих от самих предприятий.

Однако на сегодняшний день, подчеркнули в министерстве, повышение предельных тарифов на электроэнергию не планируется.



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