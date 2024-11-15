Будут ли в Казахстане повышать тарифы на электроэнергию? В Минэнерго дали ответ

Министерство энергетики Казахстана заявило, что в настоящее время не планирует повышать предельные тарифы на электроэнергию, передает lsm.kz
В ведомстве пояснили, что стоимость электроэнергии для конечных потребителей складывается из цены, установленной единым закупщиком, а также тарифа на передачу электроэнергии по сетям энергопередающих организаций.
При этом тарифы на регулируемые коммунальные услуги для населения утверждает Комитет по регулированию естественных монополий.
Министерство энергетики, в свою очередь, устанавливает предельные тарифы на производство электроэнергии для энергопроизводящих организаций. Они рассчитываются с учетом операционных затрат предприятий в соответствии с действующими правилами.
В ведомстве напомнили, что энергопроизводящие организации могут обратиться с заявкой на корректировку предельного тарифа в случае роста производственных расходов, не зависящих от самих предприятий.
Однако на сегодняшний день, подчеркнули в министерстве, повышение предельных тарифов на электроэнергию не планируется.
В Костанайской области строят первый склад взрывчатых материалов
Между Астаной и Аркалыком запустят новый поезд: названы даты, расписание и цены
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.