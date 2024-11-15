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Между Астаной и Аркалыком запустят новый поезд: названы даты, расписание и цены

— Сегодня, 11:47
Изображение для новости: Между Астаной и Аркалыком запустят новый поезд: названы даты, расписание и цены

rail-news.kz


АО «Пассажирские перевозки» назначает дополнительный пассажирский поезд №225/226 сообщением «Нурлы жол – Аркалык». Он будет курсировать с 2 по 31 августа 2026 года. Об этом сообщает АО «Пассажирские перевозки».

Как сообщили в компании, новый маршрут вводится для повышения транспортной доступности жителей Костанайской и Акмолинской областей, а также пассажиров, следующих в Аркалык. Ранее на этом направлении курсировал только поезд частного перевозчика.

Перевозка пассажиров будет осуществляться в современных вагонах RWS Wagon 2024 года выпуска. В состав поезда войдут три купейных и три плацкартных вагона общей вместимостью более 250 пассажиров в одном направлении.

В вагонах предусмотрены эргономичные спальные места, индивидуальные светильники, USB-разъемы, электрические розетки, а также специальные купе и места для пассажиров с ограниченными возможностями.

Поезд будет отправляться через день: со станции Нурлы жол — по четным числам со 2 по 30 августа, из Аркалыка — по нечетным числам с 3 по 31 августа.

Из Астаны поезд будет отправляться в 23:05 и прибывать в Аркалык в 09:16. В обратном направлении отправление запланировано на 21:20 , прибытие в столицу — в 07:16.

По пути следования поезд сделает остановки на станциях Жалтыр, Атбасар, Жаксы, Есиль, Державинская и Аркалык.

Стоимость билетов составит 9 900 тенге в купейном вагоне и 6 800 тенге в плацкартном. На поезд также распространяется действие дисконтных карт «Алтын», «Алтын 1», «Саяхатшы» и «Жастар».



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