Эта государственная служба открыла набор в Костанае. Что предлагают кандидатам?

Департамент Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в Костанайской области проводит набор граждан на воинскую службу по контракту, а также приглашает офицеров запаса на вакантные должности.
Как сообщили в ведомстве, кандидатам предлагают заработную плату от 270 тысяч тенге. При этом в ближайшее время ожидается повышение денежного довольствия до 20%.
Кроме того, военнослужащим предусмотрена выплата жилищных компенсаций — от 56 тысяч тенге на каждого члена семьи, бесплатный проезд к месту проведения отпуска для самого военнослужащего и членов его семьи, полный социальный пакет и государственные гарантии.
В Пограничной службе отмечают, что служба также предусматривает возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Желающих поступить на службу ждут по адресу: г. Костанай, ул. Сагадат Нурмагамбетова, 61/1.
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