Эта государственная служба открыла набор в Костанае. Что предлагают кандидатам?





Департамент Пограничной службы КНБ Республики Казахстан в Костанайской области проводит набор граждан на воинскую службу по контракту, а также приглашает офицеров запаса на вакантные должности.

Как сообщили в ведомстве, кандидатам предлагают заработную плату от 270 тысяч тенге. При этом в ближайшее время ожидается повышение денежного довольствия до 20%.

Кроме того, военнослужащим предусмотрена выплата жилищных компенсаций — от 56 тысяч тенге на каждого члена семьи, бесплатный проезд к месту проведения отпуска для самого военнослужащего и членов его семьи, полный социальный пакет и государственные гарантии.

В Пограничной службе отмечают, что служба также предусматривает возможности для карьерного роста и профессионального развития.

Желающих поступить на службу ждут по адресу: г. Костанай, ул. Сагадат Нурмагамбетова, 61/1.

В Костанайской области строят первый склад взрывчатых материалов Вблизи Лисаковска продолжается строительство склада взрывчатых материалов контейнерного типа. Новый объект станет частью производственной цепочки...