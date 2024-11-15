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Вниманию костанайцев: в центре города ограничат движение

— Сегодня, 10:34
Изображение для новости: Вниманию костанайцев: в центре города ограничат движение

pixabay.com


16 июля в 15:00 на территории Костанайской теплоэлектроцентрали пройдут плановые учения, направленные на отработку взаимодействия комплексных сил полиции.

В связи с проведением мероприятий будет временно ограничено движение транспорта и пешеходов на улицах Аль-Фараби и Чехова .

Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования представителей государственных органов и ориентироваться только на официальную информацию.

Об этом сообщили в Управлении специализированной службы охраны Костанайской области.



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