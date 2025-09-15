Летний отдых оборачивается трагедиями: МВД обратилось к казахстанцам





Министерство внутренних дел Казахстана призвало родителей усилить контроль за детьми во время отдыха у воды. По данным ведомства, с начала 2026 года в стране утонули 69 детей.

Как сообщили в МВД, большинство трагедий происходит на реках, озерах, водохранилищах, каналах, в бассейнах и других водоемах. Чаще всего несчастные случаи происходят во время купания в необорудованных местах.

В полиции отмечают, что дети нередко отдыхают на стихийных пляжах, где не обследовано дно, имеются сильное течение и водовороты. Кроме того, одной из причин трагедий становится употребление взрослыми алкоголя во время отдыха, из-за чего дети остаются без присмотра.

В МВД напомнили, что за купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность. С начала года за такие нарушения к ответственности уже привлечено более 2700 человек .

Полицейские рекомендуют не купаться в необорудованных местах, не оставлять детей без присмотра возле водоемов, объяснять им опасность купания в незнакомых местах, а также избегать резкого погружения в холодную воду в жаркую погоду, поскольку это может привести к спазму сосудов и судорогам.

В МВД призвали родителей быть особенно внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы избежать трагедий.

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