В Костанае крадут контейнеры для опасных отходов: пять уже исчезли





В Костанае неизвестные продолжают похищать и повреждать специальные контейнеры, предназначенные для сбора опасных отходов — ртутьсодержащих ламп, термометров и использованных батареек.

Как рассказала региональный представитель ТОО «Электротрансреелто» по Костанайской области Вероника Мин, еще в конце 2024 года в городе насчитывалось 53 таких контейнера. Сейчас их осталось 48.

«На момент, когда я начала работать, это конец 2024 года, их было 53 штуки. Сейчас осталось 48. Пять контейнеров у нас украли, как бы это странно и удивительно ни звучало, потому что они весят 300 килограммов, и весьма проблематично на самом деле его даже просто подвинуть», — рассказала она.

По словам представителя компании, контейнеры, вероятнее всего, сдают на металлолом. Кроме того, они регулярно становятся объектами вандализма. Из-за этого предприятие, занимающееся сбором и утилизацией опасных отходов, вынуждено постоянно тратить средства на ремонт.

«Вот ты приведешь его в порядок, он у тебя стоит красивый, ты его покрасил, отремонтировал, приварил, замки поменял. Проходит буквально две недели, и на следующем объезде ты обнаруживаешь, что оторвали двери. И это центр города», — отметила Вероника Мин.

О проблеме знают и в городском отделе ЖКХ. Информацию о повреждениях специалисты получают через единый контакт-центр «Айкомек».

По словам главного специалиста отдела ЖКХ Костаная Аскара Казина, в полицию уже направлены обращения с просьбой усилить контроль за контейнерами и проверить пункты приема металлолома.

«Нами были направлены письма в управление полиции по поводу кражи, а также постоянных случаев вандализма с просьбой усилить контроль за этими контейнерами. Также просим провести проверку пунктов приема черного металла на предмет наличия деталей. Скорее всего, дверцы и полки этих контейнеров сдают в металлолом», — сообщил он.

В отделе ЖКХ отметили, что восстановление поврежденных контейнеров предусмотрено договором с подрядной организацией. Однако финансирование этих работ осуществляется за счет бюджета, и дополнительные средства на ремонт, вероятнее всего, будут предусмотрены уже в следующем году.

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