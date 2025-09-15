За вами могут следить с неба: полиция усилила контроль на дорогах Костанайской области





В Костанайской области продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», которое проходит с 11 по 16 июля. Его главная цель — снижение аварийности и предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщил командир роты патрульной полиции Департамента полиции Костанайской области Руслан Кусалин, за время проведения операции в регионе пресечено более 800 нарушений ПДД.

«Всего по области было пресечено более 800 нарушений Правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 18 фактов, за управление лицами, лишенными такого права, — два факта, за нелегальную перевозку пассажиров — девять фактов», — отметил он.

Для выявления нарушителей полицейские используют скрытое патрулирование на автомобилях без специальной цветографической окраски. Кроме того, все чаще в работе применяются беспилотные летательные аппараты.

По словам старшего инспектора батальона патрульной полиции УП Костаная Ерлика Сураганова, с начала года с помощью дронов выявлено более 800 нарушений ПДД.

«Из них наиболее частые нарушения — 35 фактов выезда на полосу встречного движения, 202 факта нарушения правил пользования ремнем безопасности при управлении транспортным средством, а также имеются факты загрязнения мест общего пользования», — сообщил он.

Только с 11 июля беспилотники помогли выявить 117 нарушений правил дорожного движения.

Кроме того, на дорогах Костанайской области используются комплексы автоматической фиксации нарушений на треножных опорах. За четыре дня они зарегистрировали 84 случая превышения установленной скорости.

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